〈台股盤前〉萬一關卡壓力不輕難脫高檔震盪格局 先站穩月線

台股昨 (25) 日一度跌近百點，但在資金行情發酵下，多方仍積極承接，終場上漲 60.03 點至 10871.18 點，隨著美股昨日陷入高檔震盪，市場觀望美中關係、中港關係的變化之際，法人認為，大盤短線上攻萬一關卡壓力仍不輕，應先行站穩月線支撐。

三大法人昨合計賣超 29.4 億元，其中，僅自營商買超 18.7 億元，而外資續賣 45.7 億元，投信則賣超 2.42 億元；同時，外資期貨淨多單則減碼 532 口至 32721 口，對後市並未積極看待。

由於美中港關係不確定性高，美股昨日陷入高檔整理，道瓊指數下跌 101.78 點或 0.41%，收 24474.12 點；標普 500 指數下跌 23.10 點或 0.78%，收 2948.51 點；那斯達克指數下跌 90.89 點或 0.97%，收 9284.88 點；費城半導體指數下跌 49.83 點或 2.71%，收 1790.96 點。

中國全國人大周四將表決港版國安法，人大常委會委員長栗戰書強調「一定能夠順利完成重要立法任務」，顯示中國並未因香港抗議示威和國際聲浪影響而退讓。

市場傳出，為因應美方擴大封殺，華為有意拉攏三星、SK 海力士等韓廠突圍，一旦成真，恐將牽動台積電、聯發科和南亞科等台廠後市。

據經濟部最新統計，4 月餐飲業營業額 479 億元，年減 22.8%，寫下史上最大跌幅，而零售業營業額 2778 億元，年減 10.2%，則是金融海嘯以來的最大跌幅。

不過，勞動部最新公布無薪假統計中，住宿餐飲業自疫情來首次減少，以旅行社為主的支援服務業也呈現緩減態勢；同時，據台經院調查，4 月已有近 70% 零售業者看好未來半年景氣，而餐旅業者看壞未來半年景氣的比率也明顯下滑，均反映內需消費市場正回溫中。

央行最新統計 4 月證券劃撥帳戶存款連 6 月創歷史新高，散戶在集中市場成交金額占比超過 60% 也創下近 6 年半新高，顯示在外資遲遲未能積極回頭大買台股之際，螞蟻雄兵成為大盤的穩盤主要力量。

法人指出，由於華為禁令影響深遠，美中關係越來越緊繃，再加上香港國安法令衝突加劇，美股呈現多空拉鋸，萬一關卡壓力仍在，盤勢恐有下修風險，先觀察月線支撐能否守住。

法人認為，在政治不確定因素籠罩下，短線盤勢仍將呈大幅震盪，而 5 月底起上市櫃公司進入召開股東會高峰期，各家廠商釋放利多的行情值得留意。