三大法人土洋對作 外資鎖定三檔ETF基金 加碼調節富邦VIX、金融股

台股今 (28) 日開高走低，萬一關卡得而復失，終場以 10944.19 點作收，下跌 70.47 點、0.63%，其中外資買超鎖定 ETF 與電子股，持續調節富邦 VIX，今日再賣近 4 萬張，已連 6 個交易日站賣方、累計賣超 17 萬張，金融股今日仍為外資狙擊標的。

三大法人今日土洋對作賣超 56.36 億元，外資轉賣超 72.56 億元，投信買超 6.47 億元，自營商買超 9.69 億元；期貨方面，外資加碼多單 832 口，多單未平倉口數來到 35015 口。

外資今日買超定 3 檔 ETF 基金，元大滬深 300 正 2 獲逾 5000 張買超，富邦印度正 2 與富邦上証正 2 都有逾 3000 張，其他電子股包括聯電 1.4 萬張、華通 7319 張，金寶、廣達、友達、神達、欣興則有買超逾 2000 張。

外資除加碼調節富邦 VIX 3.9 萬張外，賣超標的集中金融股，包括玉山金 2.7 萬張、中信金 1.5 萬張、國泰金 1.1 萬張、新光金 9256 張、元大金 8547 張，其他則有京元電子、華邦電、長榮航等。

投信買超前 10 名分別為，鴻海、長榮、世紀鋼、遠東新、華通、建準、新日興、光寶科、榮成及長興；賣超前 10 名為旺宏、京元電子、技嘉、全台、奇力新、南亞科、台積電、台泥、松翰及晶技。

自營商買超超前 10 名分別為，華通、欣興、嘉聯益、世紀鋼、聯強、中環、長榮、奇鋐、光寶科及國光生；賣超前 10 名包括華邦電、旺宏、慧洋 - KY、聯電、台開、鴻海、長興、華新、晶電、定穎。