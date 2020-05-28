前獨董接董座 中石化股東會完成補選

中石化 (1314-TW) 今 (28) 日召開股東會，會中補選 1 席獨立董事，由龍聯建設董事長葉松年出任。中石化表示，營運持續以雙主軸為經營方針，石化事業上，開發精細化工品，佈局電子半導體及生物材料供應鏈；土地開發方面，持續活化資產、投資具潛力的土地開發地區。

中石化表示，去年中國新產能持續投放、供應偏鬆，加上中美貿易衝突延燒，對下游市場需求造成衝擊，影響產品售價及銷量，導致己內醯胺 (CPL) 系列產品獲利年減 24.45 億元；另一主力產品丙烯腈 (AN) 也因貿易衝突，導致終端需求放緩，在與原料價差縮減情況下，獲利年減 7.61 億元。

中石化 2018 年起以「石化事業」及「土地開發」雙主軸為經營方針，在石化事業發展策略上，近年積極開發精細化工產品，並佈局打入電子半導體及生物材料供應鏈，突破石化在台灣的發展限制，開創石化產業第二核心。

土地開發方面，透過國內開發案及活化公司土地資產、投資海內外具土地開發潛力地區，發展符合環保、節能、吸碳的綠色建築商品。

中石化股東會承認去年財報、通過每股配息 0.3 元，及通過普通股上限為 6 億股額度內，辦理國內現金增資發行普通股或現增發行普通股方式，參與發行海外存託憑證。而由於前董座林克銘今年 1 月因健康因素申請退休，由原獨董陳瑞隆接任董座，今日也進行第 21 屆獨立董事一席補選，由龍聯建設董事長葉松年出任。