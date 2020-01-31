中石化董座林克銘健康因素退休 獨董陳瑞隆接任

中石化 (1314-TW) 董事長林克銘因健康因素於今 (31) 日起退休，中石化今日下午召開董事會，推選擔任獨立董事超過 7 年的陳瑞隆，接任董座一職，而林克銘未來將轉為無給職顧問，協助陳瑞隆相關必要事項。

林克銘今年已年屆 70 歲，由於公務繁忙、又事必躬親，長期下來身體無法負荷，因健康因素而申請退休，今日起生效，未來並將轉任無給職顧問，協助新任董座。

陳瑞隆在擔任中石化董事長前，已從 2012 年 6 月起，擔任中石化獨立董事，長期參與公司重要決策，對公司發展方向及經營狀況，已有充分的掌握與了解，未來將帶領中石化團隊，在歷任董事長所建立的良好基礎上，迎接未來挑戰。

陳瑞隆表示，中石化財務結構非常健全、經營團隊非常穩健，未來將持續重視工安與環保工作，積極提升研發能量，強化升級轉型力道，並全力培植全體同仁邁向國際化及全球布局的能力，期勉全體同仁能同心協力、共同打拼，迎接下一個榮景。

陳瑞隆曾擔任經濟部長、資策會董事長，目前也身兼力晶董事長，擔任台化 (1326-TW)、華新麗華 (1605-TW)、英業達 (2356-TW)、亞泥 (1102-TW)、力積電等公司獨董。

隨著石化產業未來發展勢將面臨更困難的局面，中石化也已積極布局土地開發業務，盼以石化和土開雙主軸事業的發展模式，降低景氣波動帶來的風險。

此外，中石化董事會今日也通過，將依國際會計準則第 36 號規定，在去年第 4 季財報中，認列資產減損共新台幣 29.01 億元，恐將明顯衝擊去年營運表現。

中石化表示，由於去年第 4 季主力產品 CPL 價格快速下跌，頭份廠 CPL 生產成本已不符效益，因此在去年第 4 季財報中認列資產減損，未來若市況好轉則有機會回沖。