台灣職缺數年減1.5萬個至21.8萬個 創4年新低 住宿餐飲零售業減最多

主計總處今 (28) 日公布 2 月底工業及服務業職缺數共 21.8 萬個，年減 1.5 萬個，創 4 年來新低，反映適值新冠肺炎疫情爆發，廠商用人需求下降的影響，又以住宿及餐飲業職缺數年減 6800 個、批發及零售業年減 4400 個，合計占職缺減少數 75.4% 最多；而截至第一季底統計，今年預計不調薪的廠商占 42.7%，比起去年同期 39.7% 略高出 3 個百分點。

若以職類來看，服務及銷售工作人員職缺年減 1.2 萬個，技術員和助理專業人員空缺年減 2300 個。

主計總處說明，近 10 年來各職類空缺數中，以技藝有關工作人員、機械設備操作和組裝人員受景氣波動影響較大，而服務及銷售工作人員 2019 年以前呈穩定成長，不過，近期因餐旅和零售等相關產業受疫情衝擊影響，本類空缺數明顯減少；反觀專業人員僱用需求持續成長，2011 年以來成長 22.47%，居各職類之冠。

從職缺率來看，主計總處指出，2 月底工業及服務業職缺率 2.66%，年減 0.19 個百分點，並創 4 年來最低，其中，以不動產業 4.56% 最高，其他服務業 3.81% 居次，金融及保險業 3.47% 居第三，各行業職缺率多呈下降。

另一方面，主計總處統計，截至第一季底，今年已調升或預計調升經常性薪資 (不含年資晉級加薪) 的廠商僅 25.4%，尚未決定者占 31.8%，而不調薪的廠商占 42.7%；不過，員工人數規模 100 人以上廠商，已調升或預計調薪比率仍逾 60%。

主計總處解釋，由於此為 2 月的資料，不排除隨著景氣逐漸復甦，原本無意調薪的廠商可能部分會再有調薪意願。