3月經常性薪資較2月衰退近40年首見 受雇員工減少1.9萬人

主計總處今 (11) 日公布 3 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42309 元，罕見呈月減 0.01%，年增 1.56%，是近 40 年來首見，也創近 3 年同期最低；3 月全體受僱員工較上月淨減少 1 萬 9000 人，是金融海嘯時期以來首次呈現月減狀態。

3 月工作天數較 2 月多，經常性薪資卻較 2 月低，顯示勞動市場受到疫情衝擊，主計總處坦言，不排除 4 月勞動市場受影響程度將更大。

主計總處統計，3 月全體受僱員工較上月淨減 1 萬 9000 人，因增僱或召回等原因而進入的人數共 17 萬 3000 人，受疫情影響，較上月減少 1 萬 7000 人，其中，營建工程業、住宿及餐飲業均減 3000 人最多，製造業、不動產業均減 2000 人次之。

若考量因辭職、解僱、退休等原因，退出人數共 19 萬 3000 人，較上月減少 9000 人，其中，批發及零售業減少 6000 人最多，醫療保健業減少 2000 人次之。

另外，3 月非經常性薪資為 5441 元，月減 24.89%，年增 14.00%，併計經常性薪資後，總薪資為 47750 元，月減 3.65%，年增 2.84%。

就第一季來看，全體受僱員工經常性薪資平均為 4 萬 2329 元，年增 1.92%，增幅近 3 年最低。