主計處估我GDP保1無虞 物價恐陷負成長創10年低點

受新冠肺炎疫情衝擊，主計總處今 (28) 日將我國最新經濟成長率 (GDP) 預測值下修 0.70 個百分點至 1.67%，，確定「保 1」無虞，但仍是 5 年來新低水準，而消費者物價指數 (CPI) 更下修 0.94 個百分點至 - 0.32%，不僅是 5 年來首見負成長，也是 2010 年來最低，不過，主計總處認為排除油料費跌幅的影響，物價仍屬正成長，暫無通縮疑慮。

主計總處此次將第 1 季 GDP 略上修 0.05 個百分點至 1.59%，而第 2 季至第 4 季 GDP 預測值分別為 0.5%、1.96% 和 2.54%，看景氣於第二季落底後可望逐季復甦。

主計長朱澤民說明，2 月預測時，因處在新冠肺炎疫情爆發初期，IHS 預測尚未將疫情因素納入考量，當時主計總處預測是依 2003 年 SARS 經驗假設疫情自 1 月下旬起持續 3 個月，之後供應鏈生產和民間消費活動逐漸恢復，而本次預測則參酌 IHS 5 月最新預測假設，各國防疫封鎖措施將在今年夏季和秋季逐漸放寬。

從外需來看，主計總處認為，我國防疫超前部署得宜，製造活動如常，有利訂單正常出貨並獲得轉單，預測今年海關商品出超 428 億美元，僅較去年 435 億美元略減，不過，由於來台旅客驟減，旅行收入大幅滑落，整體來看，預估全年實質輸出負成長 3.10%，下修 4.83 個百分點，而實質輸入負成長 4.23%，下修 5.85 個百分點。

民間消費方面，疫情雖抑制民眾消費動能，所幸我國防疫措施奏效，未採行大規模封鎖措施，加上電商和外送平台等多元消費管道快速成長，有助抵銷部分負面衝擊，預測全年民間消費實質僅負成長 0.24%，下修 1.82 個百分點。

民間投資方面，由於疫情不確定性仍難免衝擊部分企業投資意願，加上去年比較基期偏高，主計總處預測全年民間投資實質成長 2.31%，下修 0.79 個百分點，併計公共投資並剔除物價因素後，固定投資實質成長 4.33%，上修 0.23 個百分點。

而此次主計總處的物價預測為 CPI 轉負，全年下滑 0.32%，下修 0.94 個百分點。

另外，主計總處依據各項指標修正去年第 4 季經濟成長率至 3.29%，較 2 月初步統計下修 0.02 個百分點，併計前 3 季後，去年全年 GDP 為 2.71%，與初步統計數持平，每人 GDP 2 萬 5893 美元。