晶電看Q3旺季不確定性仍高 明年可望轉盈

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (28) 日召開股東會，總經理范進雍表示，第 3 季雖逢旺季，但不確定性仍高，若各國解封後出現報復性需求，加上 Mini LED 年底前如期放量，今年有機會單季轉盈，不過全年轉盈挑戰仍大；明年在 Mini LED 挹注下，加上高毛利率產品貢獻度提升，全年可望轉盈。

范進雍表示，由於歐美疫情未緩解，衝擊第 2 季手機、顯示屏、照明與車用等終端產品買氣，近期產能利用率約 5 至 6 成，但遠端視訊等需求增加，帶動筆電出貨量成長，電視需求也稍微回溫。

范進雍認為，第 3 季雖逢旺季，但市場充滿不確定，可觀察各國封城措施逐步解禁後，是否有報復性消費需求出現，屆時第 3 季可望有旺季效應，若加上年底前 Mini LED 產品如期放量，全年將有單季轉盈的機會，但全年轉盈挑戰大。

在 Mini LED 進度上，范進雍指出，主要客戶目前依然照進度進行中，下半年 Mini LED 設備將裝機，若如期放量，毛利率將顯著提升，且台灣產能約 95% 將陸續轉為 Mini LED，將大幅提升產能利用率，降低閒置產能損失。

另一方面，明年包括紅光、黃光、車載與植物照明等高毛利率產品，貢獻度也將提升，在產品組合轉佳之下，明年營運可望轉盈。