晶電vs恆大 如何上演大驚奇漲勢（二）

在疫情和緩之前，大盤指數難以大幅反彈，萬寶週刊王榮旭分析師表示，有不少個股逆勢上演大驚奇漲勢，除了上一篇專欄提及的晶電 (2448-TW)，受惠疫情的恆大 (1325-TW)，股價成長力道也不容小覷。

防疫概念股營收亮眼 股價領先大盤創高

萬寶週刊王榮旭分析師表示，除了受惠 Mini LED 技術的晶電，另外一檔上演大驚奇行情的是去年 EPS 只有 0.43 元的恆大，口罩因為疫情而需求爆發，恆大去年一整年的營收只有 7.71 億元，今年第一季的營收竟然高達 4.28 億元，等於一季就達到去年全年一半的營收。

另外，恆大三月營收 2.62 億元，光是一個月單月營收，就超過去年每一季的單季營收，所以就算口罩沒有出口、也沒有漲價，今年恆大營收暴增，EPS 成長幅度也會非常可怕。

耳額溫槍的泰博 (4736-TW)、豪展 (4735-TW)，以及控制晶片的紘康 (6457-TW)，3 月營收也已經大幅成長，而第二季營收以及獲利會更加爆發，股價對於疫情免疫，也領先大盤創下波段新高。

快篩、疫苗為下一波觀察重點 相關個股受惠

萬寶週刊王榮旭分析師指出，未來要注意除了這些耳額溫槍相關的股票之外，新肺的快篩試劑以及疫苗市場潛力也相當大，股價已經領先在做反應。寶齡 (1760-TW) 以及台康(6589-TW)，開發出了 10 分鐘內成功偵測出低病毒量的新冠病毒快篩試劑，將送件申請專案製造許可，加速上市、搶攻海內外市場。

另外，新冠疫苗的研發也有重大進展，全球兩大疫苗廠賽諾菲安萬特以及葛蘭素史克，破天荒地從競爭轉為合作，結合這兩家疫苗龍頭大廠的力量，讓新肺疫苗開發成功的機率大增。

國內疫苗大廠國光 (4142-TW)，本身就是賽諾菲的合作夥伴，代工充填業務，未來不排除新冠疫苗的開發以及生產，會再度與其合作。而國光的大股東是國發基金，本來就是國內公費流感疫苗的供應大廠，2003 年也曾被政府委託開發 SARS 疫苗，這次與國衛院合作開發新冠疫苗，目前已經完成新冠病毒基因序列和病毒蛋白的確認，接著將著手動物試驗。

國光前年 EPS 虧 2.59 元、去年 EPS 虧 0.9 元，虧損大幅地減少，估計今年 EPS 將轉盈，基本面跟題材面相當地豐富，後市值得追蹤。

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