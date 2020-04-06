需求回溫 晶電3月營收寫5個月高點

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收 13.61 億元，由於部分 2 月訂單受疫情影響推遲至 3 月，加上客戶逐步復工，需求回溫，帶動營收月增 28.88%，年減 4.45%，寫近 5 個月高點；不過，第 1 季仍為營運淡季，加上疫情影響需求，整季營收 33.88 億元，季減 15.43%，年減 9.74%。

晶電持股逾 5 成、負責 Mini LED RGB 封裝與模組技術的轉投資公司葳天科技，今年 3 月底前產能翻倍成長，以因應客戶需求。背光方面，因應客戶需求，晶電第 2 季將備妥相關產能，預計第 3 季拉升，第 4 季產能利用率將達最高峰，屆時 Mini LED 產能將占整體藍光產能約 2 至 3 成。

晶電今年第 4 季將調整台灣與中國的產能，現有產能將轉為獲利更好的應用，台灣 95% 的藍光產能都將轉為 Mini LED。而台灣現有的高階背光等產能將移轉至中國，讓台灣產能更集中，成本可望降低，也有助提升稼動率。

另一方面，台灣現有產能移將轉至中國生產，可拉高中國廠產線稼動率，對傳統 LED 毛利率的提升也有助益。晶電表示，將台灣與中國現有產能轉為獲利更好的應用，是轉型第一步，相關產能調整預計明年第 1 季到位。