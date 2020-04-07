遠端辦公等趨勢帶動 晶電3月三大應用需求大增

肺炎疫情帶動遠端工作、遠距教學等趨勢，LED 廠晶電 (2448-TW) 也成受惠廠，晶電表示，今年 3 月以來，明顯感受到平板、筆電、顯示器背光 LED 應用需求升溫，較 2 月大幅成長 40-50%，4 月也維持不錯的成長動能；對於市場傳 LED 產品近來開始漲價，晶電則說，價格跌幅不再像先前大、已趨緩。

晶電表示，雖受疫情影響，手機背光需求走疲，但隨著中國客戶逐步復工，加上疫情帶動遠距工作、教學等趨勢興起，平板、筆電、顯示器等背光 LED 應用，3 月需求大幅走強，較 2 月大增 4 至 5 成，目前看來，4 月接單情況也相當不錯。

晶電也說，整體而言，3、4 月需求不錯，但疫情未趨緩，目前接單能見度均維持一個月，5、6 月訂單還看不清楚。

市場近期傳，LED 從封裝到後段成品都在漲價，漲幅最高 4 成，對此，晶電表示，目前市場整體價格跌幅已趨緩，有些產品緩跌、有些持穩，而新品則維持高單價。

由於近期肺炎疫情蔓延，市場憂，Mini LED 應用推出時程是否會因此遞延，不過，晶電說，目前還是配合客戶時程建置產能，加上 Mini LED 為未來產業大趨勢，且本來預定的量產時間就在第 4 季，先行做足準備，屆時疫情應該就緩和一些了。