兩會提案生產服務業 台商業務新亮點

中國今年兩會重點提案之一的「生產性服務業」，可望成為台商業務發展新重點，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所會計師劉中惠表示，從兩會揭露重點來看，投資生產性服務業的資金需求相對低，且能透過與當地廠商訂立有效的服務契約，達到技術合作分潤目的，省去在當地技術入股鑑價困難，甚至無法認列註冊資本的困境。

劉中惠解釋，生產服務業主要包括研發設計、物流、融資租賃、訊息技術、檢測、電子商務、商務諮詢、服務外包、人力資源等服務，對於已投入大陸市場的製造業，尤其是無法享有高新技術企業 15% 優惠稅率的企業，有機會透過業務活動重整與分割成立一家生產性服務企業，若能達到「技術先進型服務企業」租稅優惠標準，也可適用 15% 企業所得稅優惠稅率。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所協理任之恒指出，大陸在租稅優惠的查核日趨嚴厲，高新技術企業對研發活動持續投入規定較嚴，要求每年研發費用必須達到營業收入的某個占比，對於製造型企業而言未必容易達標，相形之下服務型企業門檻相對較低。

劉中惠指出，大陸目前的稅務體制係以加值性增值稅為重心，生產性服務業成本發生以人力為主，因相關成本無法取得進項，即便目前允許按其進項稅額再額外增加 10% 扣抵增值稅優惠，但其稅負成本仍多較製造性企業為高。

劉中惠說，此次兩會提案對於生產性服務業提升支持力度，預計進項抵扣比例可獲得進一步提高，其他相關扶持措施後續發展值得台商密切關注。