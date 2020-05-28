台商投資達250億美元 7台廠投資細節一覽

今年初新冠肺炎 (COVID-19) 爆發後，一度造成全球電子業出現斷鍊危機，再加上去年以來中美關係緊張逐漸升高，驅使於中國生產的企業開始將供應鏈轉至他國，其中台灣由於疫情快速且穩定控制的優勢，使許多台廠紛紛回台設廠以增加生產彈性，總計去年至今，台商回流投資規模已達 250 億美元。

自去年開始受美中貿易戰影響後，政府同時推出獎勵方案鼓勵台商回台投資，整體台商回流明顯，總計去年台灣企業投資總額約 7000 億台幣，為批准企業投資大陸投資額的五倍，同時，台灣對大陸的投資也在 2019 年減少了 5 成。

目前已敲定投資計畫台廠分布如下圖，其中電腦、伺服器等代工大廠廣達 (2382-TW) 已於桃園投資 5 億美元的規模，預計將生產電信設備與取代部分中國廠伺服器的生產線，其中伺服器主要客戶為臉書 (FB-US) 與 Google (GOOGL-US)。

7 家台企投資分布與細項 (圖: Nikkei Asia Review)

而同為代工廠的和碩 (4938-TW) 則針對電信設備生產與研發額外投資 5 億美元；PCB 廠欣興電 (3037-TW) 則將斥資近 9 億美元擴廠，並預計今年於台灣的資本支出預計將佔 8 成左右。

此外，兩大面板廠友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 也分別投資 13.5 億美元與 23.3 億美元規模進行擴廠，友達將增加大面板與車用面板產量，而群創則將中國部分產能移轉至台灣。

另外被動元件大廠國巨 (2327-TW) 則斥資 10.4 億美元擴大產能並額外聘僱 1600 名員工擴大營運規模，而自行車龍頭巨大 (9921-TW) 則投資 2 億美元以針對美國出口的自行車生產線來進行擴產。

對此，台灣經濟研究所邱達仁表示，美國和歐洲對中國的不信任正在增加，這將促使更多的公司重新評估依賴中國的供應鏈，美中貿易戰後加上這波新冠肺炎的斷鍊危機只會加速企業向台灣的移轉。