〈友達法說〉Mini LED面板高階筆電新品Q3量產

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (30) 日召開法說，友達表示，目前庫存偏高，第 2 季可望去化至健康水位，營收也會較第 1 季成長，而受疫情影響，市場今年新產能拉升速度將趨緩，有助產業供給健康：而繼去年底客戶 17.3 吋 4K Mini LED 電競筆電量產後，今年第 3 季客戶也將推出 27 吋、32 吋 4K Mini LED 高階筆電。

展望本季，友達預估，大尺寸面板出貨量將季增約 20%，美元計價的 ASP 將較上季下滑 4-6%；中小尺寸出貨量將季減 1-3%。友達第 1 季產能利用率超過 9 成，第 2 季產能利用率則將依市場狀況動態調整。

友達董事長彭双浪表示，由於第 1 季除傳統淡季外，還出現新冠肺炎黑天鵝，對整體供應鏈造成很大的影響，3 月下旬後才逐步恢復正常，雖然目前庫存水位偏高，但預期第 2 季可順利去化至健康水位。

彭双浪指出，目前也在持續解決供應鏈問題，第 2 季包括桌上型、行動等 IT 需求，都會有較明顯增加，醫療設備、居家運動設備、教育等需求也有額外訂單出現；但電視與車用方面，受歐美地區及全球許多國家仍封城影響，工廠停工，需求修正相對較大。整體來說，第 2 季營收應會較第 1 季成長。

不過，彭双浪也認為，疫情持續擴散，未獲良好控制，許多國家包括服務業、旅遊業、公共交通運輸喊停，甚至某些製造業也關廠，都造成失業率上升，影響消費者可支配所得；疫情多久能獲控制及影響多大，還不明朗，只能在營運上採取動態調整，隨時抓住所有成長機會，也讓受衝擊產品獲良好控制。

就通路端庫存來看，友達指出，電視通路端庫存偏低、需求強，但在全球各地封城停產下，製造動能無法跟上；IT 產品方面，往年農曆年後通常庫存就稍低，今年加上中國封城，製造能量無法快速拉升，且在家工作等需求強勁，品牌廠非常積極備貨，通路庫存水位仍偏低；手機是今年首季庫存調整最快的產品線，3 月品牌廠庫存偏低，品牌端仍謹慎調控庫存。

而在 Mini LED 佈局方面，友達客戶導入其 Mini LED 面板的 17.3 吋 4K Mini LED 電競筆電，去年底已量產，友達表示，今年第 3 季客戶將陸續推出 27 吋、32 吋 4K 專業用及電競規格的 Mini LED 筆電，滿足高階內容創作者、及高階電競應用需求。

針對市場供給與價格，友達認為，受到肺炎疫情影響，許多國際旅遊減少或受限，連帶影響今年市場新產能拉升進度，未來產能增加幅度將較預期趨緩，產業供給可望較為健康；價格方面，仍須觀察客戶製造廠復工情況，加上全球消費習慣是否改變等因素。

至於收購工業電腦 (IPC) 廠凌華 (6166-TW) 部分，彭双浪表示，目前已取得 20% 股權，也會加入董事會，盼透過策略聯盟，朝系統與解決方案方向前進，加速場域經濟發展；營運上基於原先合作基礎，已開展許多案子，相信短期內就會看到投資綜效。