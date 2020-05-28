〈光聖展望〉光通產品出貨旺 訂單排到8月 兩岸廠區產能近滿載

光通訊模組廠光紅建聖 (6442-TW) 看好未來 5G、資料中心需求，下半年光通產品出貨可望發酵，目前訂單能見度可看到 8 月，寧波、台灣廠區產能也近滿載，營運估可逐季成長。法人估，光聖第 2 季營收可望逾 6 億元，季增近 1 成，單季將達損平。

隨著各國疫情逐步趨緩，光聖的歐美電信、設備客戶拉貨動能轉趨積極，交期要求從 45 天縮短為 30 天，寧波、台灣廠皆加班趕工，其中台灣廠以生產 RF 連接器為主，光通產品則集中寧波生產。

光聖光通產品以 10G PON、應用於資料中心 100G 產品為主，其中 10G PON 受惠新興國家、歐美市場小型基地台建置，隨著全球資料中心需求成長，100G 需求穩定上揚，另外 400G 產品也將在下半年開始導入。

原物料方面，光聖供應商集中日本，受日前封鎖影響，部份原物料庫存較吃緊，預期 6 月可望逐步緩解。

產品營收比重，光聖第 1 季 RF 連接器占比達 51%，光通產品中主動式元件占 14%、被動式產品則成長到 35%，以地區別來看，歐洲、美洲、亞洲各占 1/3。

展望今年，光聖表示，看好 5G、資料中心需求，雖然產品集中光通訊後端，但預期第 4 季起需求將逐步放量。