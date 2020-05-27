十年來首次進軍信義區 大隱張裕能推70億精品宅

大隱開發在新北市紅樹林以波浪型線條打造當代建築藝術聚落，多次獲得國際建築權威媒體報導，董座張裕能對建築美學與居住機能的平衡發展要求下，新建案都是當地建築品質與房價指標。此次位於信義區、松山車站廣場旁，總銷達 70 億的「信松廣場」更是十年來張裕能首次進軍台北市中心的建案，引起建築各界關注。

大隱開發團隊此次挾品牌、地段、案量優勢在信義區推出總銷 70 億的指標案「信松廣場」。（圖 / 大隱開發提供）

「廣場建築見證城市歷史文化與商貿發展的進程，必然偉大。」大隱開發董座張裕能表示，大隱開發的規劃重點，將結合松山車站環境與文化脈絡，把「信松廣場」打造成媲美紐約時代廣場、巴黎里昂車站廣場、大阪道頓崛廣場和東京 JR 三手線澀谷站廣場的全台首座廣場建築。

「信松廣場」周邊擁有 200 年歷史、台北信仰中心的松山慈祐宮，聞名國際的饒河街夜市，對街就是潤泰新打造的松山新站，導入 CITY LINK 商城與日本蔦屋書店，氣氛宛如東京 JR 山手線在澀谷站廣場，在川流不息的人流中感受到商業活動蓬勃發展的氣息；地段更比鄰信義微風和 24 小時營業的信義誠品書店，是北市少見新舊融合，同時擁有文化歷史底蘊、建築全新風貌的區域。據了解，自 520 案前籌備的接待中心搭建階段，就有許多粉絲衝著大隱品牌前來詢問。

大隱開發與知名建築師李天鐸首度攜手的豪宅作品「海納川」，更被列為世界先進設計地標建築。

「信松廣場」2020 年 520 檔期正式公開，這是張裕能繼「海納川」後，第二度與知名建築師李天鐸合作的建築案。大隱開發團隊此次挾品牌、地段、案量優勢，總銷 70 億的「信松廣場」規劃樓高 88 米、三面臨路的廣場建築，地標識別度高，吸引近幾年積極轉型電商的五分鋪實力盤商、信義計劃區企業主都成為首波買家。全案規劃 21-58 坪，著眼於新興都會客群家戶人口數降低、購屋偏愛交通與國際商貿機能匯聚熱點的趨勢。