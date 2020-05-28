興富發攜手凱悅 砸15億蓋五星級溫泉飯店

興富發集團看好旅遊事業未來發展，2020 年啟動飯店事業投資，北中南三大主題飯店已與凱悦、萬豪等全球連鎖高端酒店合作，其中興富發建設加碼投資新北 15 億元，於金山引進凱悦酒店集團旗艦品牌－凱悦 Hyatt Regency，規劃打造五星級度假溫泉旅館－「金山凱悦酒店」，預定於 2022 年底開幕營運，將為地方新增 500 個就業機會，估計將來年產值可達 8 億元。

興富發總裁鄭欽天表示，新北海岸線，擁有豐沛的觀光資源，金山鄰近台北都會區，溫泉與陽明山同屬一脈，但當地獨缺一座五星級飯店，「金山凱悦酒店」便在這樣的條件下誕生。「金山凱悦酒店」距離金山老街約 800 公尺，步行約 10 分鐘，興富發規劃 188 間有陽台及獨立家庭湯池的親子度假五星級飯店，引進國際酒店集團 - 凱悦酒店集團打造頂級度假酒店，飯店設計為台日合作的 MAG architects & associates 及規畫設計並與近期與荷蘭 MVRDV 團隊取得台北 CITY ONE 優先資格的陳廷杰建築師事務所，及新加坡 LTW 室內設計團隊共同操刀，堪稱當地最指標的度假飯店。

為帶領市府團隊全力拚經濟，2020 下半年經濟市場重啟之際，新北市經發局協助國際企業排除投資障礙，吸引國際大廠落地投資及在陸台商回流新北，五星級金山凱悦酒店項目便為整合產業投資落實第 61 案。