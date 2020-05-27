拉加德：歐元區經濟走向最悲觀預期 估今年衰退8-12%

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週三 (27 日) 表示，今年歐元區經濟面臨萎縮，恐與歐洲央行 (ECB) 最悲觀的預測走向一致，由於難以克服新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大流行的影響，今年歐元區經濟可能將擴大衰退幅度到 8% 至 12% 之間。

歐洲央行先前曾表示，經濟可能將萎縮 5% 至 12%，不過，拉加德在週三 (27 日) 已更為悲觀地指出，實際經濟狀況結果可能將面臨「中度衰退」到「嚴重衰退」的情景之間，估計今年歐元區衰退幅度落在 8% 至 12% 之間。

. 歐元區經濟恐將萎縮 12% (圖片：彭博社)

拉加德表示：「很難預測經濟將受到多大影響。歐洲央行的主要目標是確保價格穩定。歐洲央行將不得不採取特殊措施，以確保有足夠的流動性。」

此外，拉加德也表示，疫情後的公共支出並不會導致歐元區爆發新的債務危機。她表示，全球所有國家都必須進行回應，因而被迫增加債務。面對疫情，不僅建議進行舉債，並且理應如此。在目前的利率環境中，償債成本極低，部分國家甚至可以負利率借款。如果將債務用在轉型經濟上，提升效率、生產性和可持續性，應該持續鼓勵。

自從新型冠狀病毒大流行導致企業被迫關閉以來，歐洲經濟正面臨自第二次世界大戰以來最嚴重的危機，迄今為止，該地區已經損失了數十萬個工作機會。今年 3 月，歐洲央行啟動了 7500 億歐元 (合 8220 億美元) 的緊急資產購買計劃，以支持借貸成本。

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