〈陸股盤後〉持續箱型整理 A股回檔 上證力守2800

前一個交易日反彈的陸股，周三 (15 日) 出現獲利回吐賣壓，雖早盤中國人行調降 MLF 20 基點，市場普遍認為 20 日 LPR 跟進下調機率大，但股市未多做反應，呈現弱勢整理。午盤後，陸股進一步走弱，三大指數均同步震盪下滑，終場幾乎收在今日最低。

盤面上，今日亮點為生技類股，漲停個數約 20 檔，此外，蘋概股、虛擬貨幣、航空、光學鏡頭族群也逆勢收高。而前一日大漲的 RCS 概念股挫，消費、基建、乳業、在線旅遊等類股也出現較重的賣壓。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.57%，收報 2811.17 點；深證成指下跌 0.56%，收報 10417.37 點；創業板指下跌 0.4%，收報 1977.51 點。今日滬深兩市成交金額人民幣 6410 億元，日減 4.6%。



北向資金進出方面，今日買超人民幣 33.55 億元，其中，滬股通買超人民幣 8.91 億元，深股通買超人民幣 24.64 億元。

產業消息

中信證券與中信建投接連表示不清楚合併傳言，證券類股出現回檔賣壓，中銀證券大跌 3.2%、光大證券下挫 2.3%、中國銀河下跌 1.5%、中信證券下滑 0.8%，中信建投則逆勢上漲 1.3%。

中國民航局公布，3 月貨郵運輸量年減 23.4%，旅客運輸量同樣出現衰退，不過，油價重挫，抵消數據利空，航空類股普遍上漲，華夏航空漲停、中國國航上漲 2%、東方航空上漲 1%、南方航空上揚 0.6%。

蘋果 3 月在中國出貨量達 250 萬支，年增 19%、月增 4.16 倍，蘋果概念股應聲上揚，歐菲光飆漲 8.5%、鵬鼎控股勁揚 6%、領益智造大漲 3.1%、科森科技大漲 3%、安潔科技上漲 2.9%。

法人觀點

中國山西證券表示，指數近期忽漲忽跌，並無一致性的趨勢，同時類股輪動快，無論是防禦型類股，或是績優及成長型個股，都不易在短線類股快速輪動中出現穩定獲利。目前 A 股受國際股市影響較大，在大環境未穩定之下，建議短線投資人勿過度加碼，應等待時機。

中國安信證券則認為，從目前的情況來看，若無黑天鵝事件，A 股已來到底部區間。無論是估值水準，還是風險溢價水準，A 股都處於一個合理偏低的位置，而中國貨幣政策又處於一個偏寬鬆的環境，在這樣的氛圍下，A 股再度暴跌的可能性不高，中長線投資人可俟機而動。

博時基金則表示，新冠肺炎疫情的不確定性仍將壓抑投資人的風險偏好，A 股可能持續弱勢盤整格局。短線來看，第一季企業財報大多不佳，而中國將於周五公布第一季 GDP 數據，因此對股市可能造成波動。不過，以長線來看，未來隨著中國第一季經濟落底及國際疫情趨穩，A 股有機會再現一波反彈行情。