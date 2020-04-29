〈陸股盤後〉PMI即將公布及長假效應 上證盤整收紅

周三 (29 日) 中國股市開低走高後震盪橫盤整理，雖然盤中消息傳出中國兩會已敲定開會時程的利多，但明 (30) 日中國將公布重要製造業 PMI 數據，且長假在即等影響，投資人積極作多意願不足，指數呈現量縮小漲格局。

今日盤面上，表現亮眼的多以業績告捷的個股為主，銀行、水泥、公路類股表現較強勢，而食品飲料、農林牧漁、釀酒、醫藥等板塊則出現獲利了結回檔。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.44%，收報 2822.44 點；深證成指上漲 0.12%，收報 10514.17 點；創業板指下跌 0.01%，收報 2030.48 點。滬深兩市今日成交人民幣 5328 億元，日減 21%。

香港明 (30) 日因佛誕節休市，陸港通暫停交易。

產業消息

第一季中國五大銀行合計純益人民幣 2710 億元，而除了中國五大公股行庫外，近一周也有多家上市銀行公布第一季財報。從數據上來看，無論是純益漲幅還是資產品質均超出市場預期，帶動銀行類股上漲，建設銀行上漲 2.4%、郵儲行上漲 2.1%、農業銀行上漲 1.2%、工商銀行上揚 0.8%。

五一黃金周是中國放寬防疫政策後的第一個長假，市場預估將掀起出遊潮，旅遊及酒店類股應聲大漲，騰邦國際漲停，眾信旅遊大漲 6%、凱撒旅業大漲 5.7%、華天酒店勁揚 6%、錦江酒店勁揚 3%。

自 4 月下旬以來華東地區天氣晴朗，水泥需求回升，水泥價格出現大規模走揚，帶動水泥類股漲勢。祁連山、寧波富達漲停作收、寧夏建材跳漲 7.6%、華新水泥大漲 3.9%、海螺水泥上漲 2.2%。

法人觀點

長城證券認為，隨著中國疫情進入尾聲、全面復工啟動、產業鏈慢慢回歸常態，加上財政及貨幣政策開始擴大刺激力道，市場風險偏好將進一步回升。

國盛證券表示，全球疫情風險已舒緩，市場流動性大幅提升，指數底部區域已浮現。科技類股將是資金中長期主線，投資人可留意新基建、半導體、雲端上游產業和遊戲概念。

銀河證券則指出，由市場緊張情緒已改善，基本面將成為主導市場方向的重要影響因素。不過目前國際上疫情的控制仍有不確定性，這使指數上漲動能不足。短期市場正在累積上漲動能，只要基本面好轉的訊號能進一步確定，指數可望出現較大幅度反彈。

