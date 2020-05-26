〈長科*法說〉今年QFN產能逾倍增 市占挑戰1成以上

導線架廠長科 *(6548-TW) 今 (26) 日舉辦法說會，長科指出，目前 QFN (四方平面無引腳封裝) 產能利用率已滿載，今年將在台灣、中國同步擴產，預計下半年月產能達 220 萬條，較目前逾倍數成長，長期月產能目標則為 300 萬條，市占率挑戰 10% 至 12%。

長科指出，依研究機構報告顯示，去年全球 IC 出貨顆數約 2500 億顆，其中 QFN 等導線架產品合計 1650 億顆，占全部 IC 的 66%，預估 2025 年，除了全球 IC 顆數提升至 2800 億顆，導線架封裝的 IC 比重也增加至 68%，其中又以 QFN 成長潛力最大。

長科表示，目前 QFN 月產能約 100 萬條，由於客戶需求強，加上其獲利表現佳，可望成為未來主要成長動能，因此決定擴產，預計今年將在台灣、中國蘇州廠各擴增月產能 60 萬條，下半年月產能可望達 220 萬條。

長科去年通過經濟部台商回台政策，規劃 30 億元在高雄楠梓廠區擴建廠房與新增設備，預計今年第 4 季投入新廠建設，明年第 4 季移入機台設備，最快 2022 年下半年進入量產。

2019 年 11 月上旬長科董事會通過，前期投入新台幣 5 億元在現有廠區興建新廠房。

長科表示，目前中國產能約 40%、馬來西亞 35%、台灣 35%，預計未來將擴大台灣、中國產能，並以台灣、中國及馬來西亞三地為主要生產基地，分別供應台灣、中國以及東南亞地區三大封裝聚落，有助未來隨著世界分為中國及非中國兩大系統時，長科 * 的生產基地皆能彈性供應各地需求。