冠德拿下新北環狀線秀朗橋站土地開發最優申請人

冠德建設 (2520-TW) 旗下環球購物中心 Global Mall 桃園 A19 站聯開案商場，預計 29 日舉辦正式簽約典禮，冠德建設今 (26) 日再傳捷報，取得「新北環狀線秀朗橋站土地開發案」招商最優申請人。

依新北市捷運局的招商資料顯示，新北環狀線秀朗橋站土地開發面積 1119.38 坪，臨秀朗路三段及景平路，附近有百年好合、力霸山河的大型社區。

冠德在新成屋銷售順暢挹注之下，首季營收衝高近 38.97 億元，年增 28%，主要是北市信義計畫區豪宅之一的「冠德信義」陸續成交，另外「冠德青璞匯」，也持續在今年第一季銷售認列，稅後純益 3.02 億元，年增 1.41 倍，每股純益 0.61 元。

冠德今年三大案可望完工交屋，包含 70 億元「泰極」、 21 億元的「泰景」與「冠德創新殿」，分別在第三、四季完工，「冠德創新殿」則預計今年第四季，是今年完工交屋的最大案，總銷達 80 億元，銷售率並已超過 85%，三大案總銷達 171 億元。

冠德預計 29 日簽約的環球購物中心 A19 商場，預計 2021 年開幕，交通部鐵道局、桃園市政府、桃園捷運公司也將出席典禮，冠德董事長馬志綱則將出席簽約儀式。