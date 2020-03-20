長科*每股面額改為1股 擬配1.24元現金鼓勵

導線架廠長科 *(6548-TW) 去年實施面額變更，以每股面額 1 元計算，去年盈餘分配每股擬配 1.24 元現金股利，若還原成每股面額 10 元舊股數計算，每股相當於分配 12.4 元現金股利，配息率為 72%。

長科 * 去年決議股票面額變更事宜，由原本 10 元面額變更為 1 元，為國內第一家適用彈性面額股票制度的上櫃公司，因此將股票名稱長科加註 *，變成長科 *，變更面額後，長科 * 發行股數增加為 3.6 億股，為原先股數的 10 倍，因此，2019 年的財報與股息，皆以新股數作為計算基準。

不過，長科 * 去年股東會決議，得每半年分配盈餘，去年上半年 0.34 元盈餘分配的現金鼓勵，已於今 (2020) 年 1 月 15 日發放完畢，董事會此次通過是去年下半年，每股擬配現金股利 0.9 元。

長科 * 董事會也通過去年第四季財報，營收為 24.42 億元，較上季減少 1%，較前年同期增加 6%，單季毛利率為 18%，上增 1 個百分點，年增 1 個百分點；歸屬母公司純益 1.56 億元，季減 15%，年減 10%；以每股面額 1 元的新股數計算，每股稅後純益為 0.44 元；以每股面額 10 元舊股數計算，每股稅後純益相當於 4.4 元。

長科 * 2019 年營收 93.20 億元，年減 5%，受到上半年 IDM 客戶調整庫存，加上美中貿易戰不確定性，客戶下單態度保守，因營收減少，產能利用率下滑，加上原物料價格上漲，及產品組合改變等多重因素影響，毛利率為 17%，比 2018 年減少 1 個百分點，歸屬母公司稅後純益 6.07 億元，年減 28%；以每股面額 1 元計算，每股稅後純益 1.72 元；如以每股面額 10 元的舊股數計算，每股稅後純益相當於 17.2 元。

長華集團董事長黃嘉能表示，2019 年是導線架產業不佳的一年，致使長科營收、獲利不及 2018 年，但相較全球其它四大導線架同業虧損，長科是唯一獲利的公司，營運績效優異，且長科手中現金充沛，將伺機增產、擴廠及併購等對外擴張，有信心 2020 年市佔率可望進一步攀升。