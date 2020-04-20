業務移轉 長科出售旗下OM 49%股權予SMM

導線架廠長科 * (6548-TW)董事會今 (20) 日決議，將轉投資公司 OM(Ohkuchi Materials)股權，以 4.9 億日圓售予住友金屬礦山株式會社(Sumitomo Materials，SMM)，長科將 OM 股權賣回給 SMM 後也將承接 機器設備、生產技術和專利權。

長科 2017 年 9 月斥 4.9 億日圓取得 OM 49% 股權，至今都負責代理銷售業務與經營客戶關係，OM 客戶多為一線 IDM 與封測大廠，近年來獲利穩定。

考量日本生產環境不利導線架製造，OM 兩大股東長科和 SMM 於 2019 年 9 月取得共識，同意 OM 終止導線架業務，並將原先 OM 高階導線架產品線，轉由長科生產。

長科今日召開董事會通過三項議案，包括 SMM 以 4.9 億日圓向長科買回 OM 44% 股權；會中亦通過終止 SMM 合資協議，由於長科 2017 年 9 月向 OM 母公司 SHM (SH Materials) 購買 OM 49% 股權，並與 SMM 及 OM 共同簽署合資企業協議，隨著長科出售股權予 SMM，因此終止原先合資協議。

長科董事會並通過長科、OM、SMM 等三方簽訂意向書 (MOU)，主要係因應 OM 終止導線架製造業務，產品線將由長科生產，長科擬向 OM 購買其無形資產及固定資產，以確保機器設備、生產技術及產品 know-how 順利移轉。