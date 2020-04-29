長科*Q1純益年增3.25% 每股賺0.36元

導線架廠長科 *(6548-TW) 今 (29) 日公告首季自結，稅後純益 1.27 億元，季減 18.59%，年增 3.25%，每股稅後純益 0.36 元，若還原成每股面額 10 元計算，每股稅後純益約 3.6 元。

長科 * 去年 9 月重新掛牌上市，股票面額由原本 10 元面額變更為 1 元，發行股數則增加至 3.6 億股，為原先股數的 10 倍，實收資本額維持不變。

長科 * 第 1 季營收為 21.54 億元，季減 11.8%，年減 0.1%，毛利率 17%，季減 1.35 個百分點，年增 0.84 個百分點，稅後純益 1.27 億元，季減 18.59%，年增 3.25%，每股稅後純益 0.36 元，若還原成每股面額 10 元的股數換算，每股稅後純益為 3.6 元。

長科 * 指出，儘管中國蘇州、馬來西亞和新加坡等子公司工作天數減少，但受惠部分導線架同業交期過長，客戶為維持順利出貨，將訂單轉至長科，加上生產效率改善，帶動第 1 季營收優去年同期。

此外，長科 * QFN 產品第 1 季出貨也較去年同期提升，帶動產品組合優化，降低工作天數減少對獲利的衝擊，是毛利率較去年同期提升的主因。