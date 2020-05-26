億光看好新利基市場動能 將加速產品差異化

LED 廠億光 (2393-TW) 股東會年報出爐，董事長葉寅夫看好，車用照明、Mini LED、紫外光及紅外光 LED 等，將成新的利基市場，扮演營運成長動能，雖然肺炎疫情造成市場不確定性，但也可加速產品差異化，追求出貨量成長與品質提升。

葉寅夫指出，過去 LED 主要成長市場如一般照明、傳統背光、顯示屏市場，已邁入成熟期，隨著智能汽車、穿戴裝置、虛擬實境、人工智慧、安全控制、智慧城市、植物工廠等趨勢興起，預期新的利基市場如車用照明、Mini LED、UV/IR LED、植物及互聯網照明，將扮演新的成長動能。

展望今年，葉寅夫表示，新冠肺炎造成全球經濟減緩或衰退的不確定性將持續存在，現階段將保持靈活的應變能力，並加速產品差異化，維持技術領先、高品質製造及客戶信任的核心競爭優勢，未來除追求「量」的成長，更將專注於「質」的提升，以期再創營運高峰。

在新品研發上，紅外線產品部分，以智慧自動化創新研發為目標，推出多款適用於汽車智慧自動化裝置應用的產品，包括環境光感測元件，可依距離自動調整後照鏡光線明暗度，同時作為儀錶板顯示調光；及使用 IR 搭配 PD，用以感測訊號有無遮蔽。

車用產品方面，億光新推出發光效果與 OLED 相似的魚鱗尾燈，但可靠度、產品壽命與性價比更優於 OLED，及推出新一代汽車內飾智能情境照明產品等，盼能為原裝車用廠 (OEM) 開發設計，提供完整智慧解決方案。

在 Mini LED 佈局部分，產品已開始應用於電視、電競、車用及各式薄型化產品上。特殊照明應用方面，紫外線產品已普及於固化、醫療、光觸媒及驗鈔市場，市場需求成長快速；新款 UVC 產品則可廣泛運用於醫療、水及空氣淨化，如可做為消毒盒、攜帶式殺菌產品及消毒手電筒。