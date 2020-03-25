億光去年純益年增3.6% 每股賺1.86元

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (25) 日公告去年財報，由於持續調整產品組合，轉往高階應用市場佈局，即便營收年減逾 1 成，獲利仍較 2018 年成長，全年稅後純益 8.22 億元，年增 3.68%，每股純益 1.86 元。

億光去年第 4 季營收 54.47 億元，季增 5.3%，年減 2.7%，毛利率 27.28%，季增 1.34 個百分點，年增 3.61 個百分點，營益率 5.15%，季減 0.23 個百分點，年增 2.77 個百分點；稅後純益 2.24 億元，季減 23.37%，年增 57.75%，每股純益 0.51 元。

億光去年營收 209.67 億元，年減 12.96%，毛利率 24.46%，年增 0.99 個百分點，營益率 3.98%，年增 0.29 個百分點；稅後純益 8.22 億元，年增 3.68%，每股純益 1.86 元。

億光去年營運受到美中貿易戰影響，市場需求疲弱、LED 產品也跌價，使營收減少，不過，由於持續調整產品組合，佈局高階市場，轉型成效漸顯，脫離以照明為主的紅海領域，重心轉向汽車、不可見光、電源管理、物聯網、手機感測元件等應用，帶動去年毛利率走揚，獲利也較 2018 年小幅成長。

億光董事會昨 (24) 日也通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 1.4 元，配息率 75.27%。