華航首班水果包艙啟航 30公噸玉荷包、愛文芒果銷日拓商機

正值芒果與荔枝的盛產季節，但疫情導致國際空運量能縮減，水果外銷也受到影響，農委會指出，比照日前花卉包艙模式，首班水果包艙貨機於今 (26) 日啟航，華航 (2610-TW) 載著 30 公噸玉荷包及愛文芒果直飛日本。

台灣荔枝滋味酸甜均衡、果核小且果肉飽滿，深受日本消費者喜愛，根據農委會統計，去年外銷達 103 公噸，金額約 3000 萬元，其中銷往日本達 99 公噸，占外銷總量 96%。

至於台灣的愛文芒果，外表鮮艷、皮薄肉質細嫩、口感香甜且多汁，也受到日本人歡迎，去年台灣外銷日本 657 公噸，金額約 1.6 億元。

今年受新冠肺炎疫情影響，國際航班縮減、成本增加，為確保海外訂單及持續經營既有市場，農委會除了提供芒果及荔枝等水果海外拓銷獎勵外，同時循花卉包艙模式，輔導台灣蔬果輸出業同業公會與華航達成「協議包艙」，以穩定航空貨運的艙位與成本。

農委會表示，經過各方協商與努力，每周二、三由華航提供 2 班固定貨機艙位，載著台灣荔枝及芒果直飛日本成田機場。

本次水果包艙共有 5 家外銷業者參與，荔枝及芒果分別為 20 公噸及 10 公噸，合計 30 公噸，持續到 6 月底止，盼藉此穩定國內農民收益。