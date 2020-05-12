華航花卉包艙首航日本 未來將空運外銷荔枝、芒果

全球疫情蔓延，衝擊我國花卉外銷，在農委會協助下，透過運費補貼，花卉業者與華航 (2610-TW) 達成協議，今 (12) 日展開包艙首航，載運近 20 公噸的新鮮切花與蘭花種苗銷往日本，將持續到 6 月底，未來也將納入荔枝、芒果等農產品。

農委會主委陳吉仲指出，我國花卉及其種苗品質優良、品種多元，普遍受國際市場喜愛，由於新冠肺炎影響，各國紛紛封城或鎖國，婚喪喜慶活動也大多停止，造成我國花卉外銷訂單大幅減少。

農委會在 4 月 6 日提高花卉海外拓銷獎勵基準，並擴大到花卉及其種苗全品項適用，補助空運費的部分，農委會每公斤負擔 40 元、業者 36 元。

本次共有 8 家外銷業者參與包艙，乘載近 20 公噸蝴蝶蘭、文心蘭等切花與蘭花種苗銷往日本，避免產業斷鏈，造成市場客戶流失。

陳吉仲表示，此次農委會、花卉業者與華航三方共同研議推出的「協議包艙」貨運模式，以每周固定貨機航班提供所需艙位直飛日本成田機場，幫助我國農產品外銷降低成本，就是疫情嚴峻期間不同產業相互合作與協助的最佳範例。

陳吉仲強調，華航包艙國產花卉輸銷日本將持續到 6 月底，未來包艙也會納入荔枝、芒果等果品及水產品，讓更多農民受惠，穩定農民收益。