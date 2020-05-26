去除增稅影響 日本企業服務價格指數創近9年來最大減幅

日本 4 月份的企業服務價格指數報 104.1，較去年同期上揚 1.0%。但是與前 (3) 月的上升幅度 1.6% 相較，在程度上出現萎縮。若去除消費稅的上調影響，則是報年減 0.8%，也是自 2011 年 7 月 (年減 0.8%) 以來，出現相隔 8 年 9 個月的最大減幅。

日本央行在週二 (26 日) 公布了 2020 年 4 月份的企業服務價格指數 (Services Producer Price Index)。該指數在全項目報年增 1.0%，去除消費稅上調影響報年減 0.8%。此外，若不包含國際運輸則是報年增 0.9%。

日本企業服務價格指數走勢 (圖片來源：日本央行)

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，日本觀光由於國外觀光客的遽減，還有日本政府在 4 月時發出「緊急事態宣言」宣告全國進入緊急狀態，飯店的住房需求減少，造成「住宿服務」價格出現大幅下滑。

而店家的營收下滑，也造成了店面租金減少。還有企業們因為業績前景不明而減少廣告量，而這也造成「電視廣告」的價格下滑。

另一方面，由於飛機航班減少的關係，造成貨物運輸的價格上揚。不論是「國內航空貨物運輸」還是「國際航空貨物運輸」，價格皆出現了大幅上揚。

4 月份企業服務價格指數 (不含消費稅) 的具體數字方面，電視廣告價格出現年減 25.6%，是 2001 年之後的最大降幅。住宿服務價格年減 35.5%，出現大幅滑落。店面租金等也出現年減 4.1%。

日本全國雖然在昨 (25) 日全面解除緊急狀態，但是日本央行仍認為今年 5 月的企業服務價格指數，還是難以避開下壓。