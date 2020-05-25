半導體、自動化物流貢獻 盟立前三季營收逐季揚

自動化設備廠盟立 (2464-TW) 上半年受疫情影響，營收認列遞延，不過，受惠半導體、自動化物流接單暢旺，加上遞延面板訂單發酵，第三季營收可望優於第二季，前三季估逐季揚升，上、下半年營收比重為 40%、60%。

由於疫情干擾中國面板客戶復工，盟立營收遞延認列，加上營收比重高，導致前 4 月業績年減 38.87%，不過，隨著疫情趨緩，盟立估，第 3 季營收將重返成長，下半年營運優於上半年。

盟立指出，目前在手訂單仍較去年同期成長，成長動能來自動化物流、半導體產業，其中，自動化物流主要承接電子代工廠、電商平台、食品業等，半導體則切入高階封裝領域，隨著客戶持續建廠，相關營收貢獻預計 7 月起陸續顯現。

展望今年，盟立因處於 OLED、Mini LED 面板世代交替期，客戶建廠意願低，預計面板營收比重將從 50% 以上，降至 35%-40%，半導體則受惠高階封裝自動化設備發酵，營收比重目標為 20%，去年僅 3%-5%。

盟立也看好半導體事業將是未來主要的成長動能，持續擴建銅鑼新廠，估今年資本支出約 5 億元。

盟立前 5 月營收比重為面板、資訊系統 (含半導體) 各占 3-4 成、自動化物流與設備、機器人應用系統、工業控制器則各約 1 成。