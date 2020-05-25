新保攜鴻海轉投資肚肚 打造智慧餐飲生態

鴻海 (2317-TW) 轉投資的肚肚今 (25) 日宣布，通過經濟部「餐飲業上架外送服務補助方案」服務提供者資格，新保 (9925-TW) 也與肚肚策略聯盟，跨入店面智慧營銷市場，共同打造智慧餐飲生態系，搶攻全台 20 萬家餐廳店家客戶。



新冠肺炎疫情在全球延燒數月，消費者減少外出，為餐飲業帶來極大衝擊，鴻海子公司肚肚針對政府補助案更加碼相挺，免費提供 888 台 iPad，以及價值 1.9 萬肚肚智慧型 POS 免費使用。

新保也與肚肚合作，打造智慧餐飲生態系，搶攻全台餐廳店家客戶；新保總經理洪國超表示，在產業智慧化的風潮及市場接連議題的帶動下，持續在各個產業中發酵，新保兩年前與肚肚策略合作，看中肚肚在零售、餐飲業中被廣泛應用的終端銷售及服務系統，視 POS 為極具成長潛力的重要市場之一。

新保主管指出，新世代消費者的購物習慣，從實體延伸到虛擬的網路，而實體與電商的虛實融合 (OMO) 正在重構整個市場的型態，店家最大的挑戰在於如何接受雲端與智能工具進行數位轉型，全面掌握消費者需求。

新保主管指出，肚肚是鴻海集團創業典範，不到 2 年的時間肚團隊打造了方便使用者搜尋並交流美食情報的應用平台，因著眼目前餐飲業、零售業、飯店業系統各自獨立，數據散落在各系統，難以進行大數據與 AI 等應用。透過「肚肚智慧餐飲整合系統」將消費者與店家直接串連的概念，從找美食、預約訂位、排隊候位、線上點餐、結帳多元支付，讓消費者更快找到想要的店家，店家更快找到合適的消費族群。

新保認為，肚肚創新的一條龍餐飲營運模式，集結龐大集團資源，以簡易、平價、強大的特色優勢，努力打造智慧餐飲生態系的通道。