搶救經濟 南非央行今年第四度降息至史上新低

南非央行週四（21 日）降息 2 碼至史上最低 3.75%，支撐因為鎖國八個禮拜而苦苦掙扎的經濟，是今年來第四度降息。

南非央行 (SARB) 預測今年經濟將萎縮 7%，希望降息能幫助消費者和企業度過疫情衝擊。貨幣政策委員會五位委員有 3 人支持降息 2 碼，2 人支持降 1 碼。

決策出爐後南非幣蘭德不跌反漲，對美元、歐元和英鎊升值至少 1.5%。

ETM Analytics 分析師 Quinten Bertenshaw 說：「利差縮小通常會導致蘭德走弱，但現在是非常時期，市場認為央行用盡全力支撐經濟。」

但央行對前景看法保守，央行總裁 Lesetja Kganyago 說：「放寬抗疫封鎖措施將支撐近期的經濟成長，一些產業指標也顯示支出從極低的水準回升。儘管如此，又恢復到疫情爆發前的水準仍需要一段時間。」

TD Securities 新興市場策略主管 Cristian Maggio 說，依據當前情勢和未來展望，以及南非央行的用語和緩步調整，預測南非央行會再次降息，可能會在 7 月開會時再次調降 2 碼，是最後一次降息。」

為了支撐經濟，原本相當鷹派的南非央行今年來已累計降息 275 個基點，包括 4 月透過非例行會議緊急降息 4 碼。分析師說，這象徵南非貨幣政策「180 度改變」，南非蘭德對美元今年來也貶值近四分之一。

南非央行也開始在次級市場收購公債，但一些政治人物希望央行直接注資政府。對此央行總裁說，雖然政府面臨融資危機，但單靠貨幣政策無法提升經濟的成長潛能或降低財政風險。