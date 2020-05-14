滿手南非幣 理想組合在哪裡？

受到高配息率與投資產品多元的加持，南非幣是大部分台灣人都不陌生的貨幣。但其實除了較常聽到的南非幣計價新興市場債券基金或是南非幣計價高收益債券基金，還有不少股票型或平衡型基金也都是以南非幣計價。就算只用南非幣投資，也可以藉由分散於主要資產，透過資產配置來分散過度集中的風險。

1. 不只債券，南非幣計價基金近 1/3 在股票與資產配置型基金

南非幣計價基金大類資產分佈

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/5/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

聽到南非幣基金，腦海中第一個浮現的一定是新興市場債券基金。目前台灣核備可銷售的南非幣計價基金共 305 檔，其中，包含新興市場債券基金在內的債券基金就佔了 200 檔，理所當然成為南非幣計價基金的大本營。而扣除掉債券型基金後，55 檔在股票型基金、47 檔在資產配置型基金，這兩類正是很多人都會忽略掉的重要類別（其他的 3 檔包含保本基金與特別股基金）。配置少了股票型或資產配置型基金，投資組合將失去對抗通貨膨脹率失控的能力。

2. 不只配息基金，南非幣可買到基金種類包山包海

另一個對南非幣計價基金常有的誤會，就是南非幣計價都是配息基金。同樣是台灣核備可銷售的 305 檔南非幣計價基金中，有配息的基金為 202 檔，剩下的 103 檔都沒有配息，偏好累積型基金的人一樣可以找到適合的基金。下表為南非幣計價基金於各類資產中的檔數分佈，以全球大型股票這一類別為例，其中 11 檔為配息級別、1 檔為非配息級別，此類資產適合當作資產配置中的核心。經我們統計，適合當作核心資產持有的南非幣計價基金共 194 檔，其中 145 檔有配息、49 檔無配息，不管愛不愛配息，應該都有足夠的選擇建構出理想中的投資組合。

南非幣計價基金各類資產分佈

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2020/5/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 偏好配息？一樣可以分散配置

對於很在意配息率的人，南非幣計價基金依然有許多選擇，分散配置仍是更好的解決辦法。下表為各資產南非幣計價基金配息率平均值，平均配息率從歐洲新興市場股票的 17.5% 到非洲股票的 5.2%，差距高達 12%。假設你心目中的理想配息率是 10%，最簡單作法是直接選一檔南非幣計價的新興市場股票型基金。但若改成 40% 的全球大型股票基金、20% 的新興市場股票基金、20% 的全球債券基金與 20% 的新興市場債券基金，同樣 10% 的配息率，投資組合卻更分散、風險也更低。

南非幣計價各類基金平均配息率

南非幣計價基金推薦投資組合

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2020/5/12。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興市場債很好，但投資組合更佳

新興市場債券有著跌幅較小與反彈速度較快的特色，確實是個好資產，但若能加上全球股票、新興市場股票、高收益債券與高評等債券等資產，更能有效對抗單一資產受衝擊的風險。就算手上只有南非幣，要建立此類投資組合也並非難事。

鉅亨精選基金

>> 先機環球動態債券基金 A 類避險收益股 (南非幣穩定配息)

>> 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份 - 南非幣避險

>> 安聯全球新興市場高股息基金 - AM 穩定月收類股 (南非幣避險)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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