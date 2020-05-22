臉書也推永久遠距辦公 祖克伯：未來5-10年半數員工將遠距工作

臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 週四 (21 日) 表示，公司將朝大規模遠距辦公發展，未來五到 10 年內，臉書 50% 員工將會永遠進入遠距工作模式，反映新冠肺炎對這家科技巨人營運結構帶來的永久性改變。

祖克伯表示，某些員工將獲准全職遠距工作，如果這些員工在 2021 年元旦之前搬到其他地方，將需告知公司，他們的薪資也會依據所在地調整，這是出於稅務和會計的考量，員工若不據實以報，將面臨嚴重後果。

臉書將積極招聘遠地的員工，也會適度為現有員工提供遠距工作的選項。祖克伯說，剛畢業的新鮮人無法申請遠距工作，開放申請對象包含資深員工、績效表現良好者、獲得部門主管允許或部門工作內容適合遠端辦公的人。

祖克伯是在對內部員工談話中宣布這個消息，他認為此舉有助留住更多員工，還能吸引一些原本不願搬到大城市上班的人才，並且讓臉書員工組成更多元，為更多地方帶來就業。

受疫情影響，臉書目前 95% 員工都在異地辦公。祖克伯引述臉書一份調查指出，50% 員工自認在家公司的效率和在公司上班並無不同，臉書自家員工有 40% 對全職遠距工作有興趣或極有興趣，這當中又有 75% 表示確定或考慮搬到不同的城市。

這項決策代表臉書成為最新一家支持遠距辦公的科技公司，先前推特 (TWTR-US)、Square(SQ-US)、Shopify(SHOP-US) 都宣布類似決策。

臉書的企業溝通軟體 Workplace 近來因為疫情而大幅成診，臉書週四表示，Workplace 目前擁有 500 萬付費用戶，從去年 10 月的 300 萬顯著成長。

臉書股價因推出電商產品 Facebook Shops 在週三攀抵歷史新高，週四未受大盤影響連續第二日收紅，終場上漲 0.62% 至每股 231.39 美元。