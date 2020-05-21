友華代理、新藥事業布局再擴大 營運添新動能

友華生技 (4120-TW) 總經理蔡孟霖表示，代理事業與新藥布局都有新進展，今年下半年取得兩項新產品代理權，將銷售台灣、香港及東南亞等地區；新藥品布局則包括減肥新藥、過動症產品、抗癲癇及偏頭痛新藥，預期藥品上市銷售後，可望挹注營運成長。

友華共有三大事業體，分別為醫藥事業、處方及嬰幼兒成人保健，蔡孟霖指出，醫藥事業體除持續代理既有產品，今年下半年將代理銷售經鼻腔吸收男性賀爾蒙凝膠與治療早洩噴劑，除帶動台灣市場成長外，也將強化東南亞產品線。

此外，友華也與國際廠商進行藥品開發，如減肥新藥，可作為體重控制藥物及抑制中樞性食慾，已在 2014、2015 年分別取得美國 FDA 與歐盟核准，看準台灣約有 300 萬肥胖人口，該藥可作為糖尿病、高血壓、高血脂病人的體重控制藥物，已向衛福部食藥署 (TFDA) 申請查驗登記。

友華旗下子公司友霖生技 (4166-TW) 與美國藥廠研發的過動症產品，該藥品屬於持續性藥效膠囊，目標產品可納入健保給付，且可占營收比重 10%，後續會將藥品推銷至馬來西亞、越南、新加坡等東南亞國家。

蔡孟霖指出，公司與合作夥伴開發頭頸癌藥品，目前已完成收案，將視後續解盲數據結果，若產品開發順利，將成免疫療法之一。

針對子公司友霖營運概況，蔡孟霖表示，友霖是以研發、製造為主，其中製造業務已開始獲利，不過尚無法彌補研發的營運缺口，目標製造業務能持續擴大，讓整體事業達到損平。