柏瑞投信：現在布局高收益債 有機會一舉兩得

受惠於美歐多國陸續重啟經濟活動，國際油價因沙烏地阿伯擴大減產而回升，加上美國聯準會 (Fed) 承諾維持零利率，激勵市場風險情緒，高收益債市 5 月以來維持走升格局。柏瑞投信表示，5 月中，Fed 開始購入公司債，強力表態支撐債市流動性，已帶動高收債 ETF 資金近期轉為淨流入，並有助於高收益債的初級市場認購踴躍。在利差和殖利率水準都浮現投資價值的利基下，現在中長期布局高收債有機會獲得高勝率。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，雖然 Fed 認為美國經濟復甦可能需要更長的時間，但不會考慮實施負利率，並已用實際行動開始買入公司債 ETF，高收債的市場前景轉趨明亮，不但近期發債金額位於高檔，甚至出現超額認購的盛況。

根據 Bloomberg 資料顯示，美國高收益債初級市場保持熱絡，5 月至今 (截至 5 月 14 日) 的新發債金額已超過 200 億美元。此外，未來 2 年，高收益債市也都沒有大額到期的債務需要償還，違約風險和壓力都相對減輕，儘管 5 月的違約率小幅上升至 4.7%，但主要集中能源產業，且仍低於金融海嘯時期的 11%。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，高收債市 * 從 3 月中下旬開始反彈，但如果從利差位置來看，高收益債之利差目前約 8.3%，仍高於十年均值的 6.7%，也仍略高於 2011 年歐債危機 (8.3%) 和 2015 年前波油價崩盤 (7.9%) 時的高點，代表還是具有投資價值。

此外，高收益債市的殖利率水準目前仍在相對較高的 8% 以上，在全球低利率環境將維持更久的預期下，將再度受惠投資人追逐較高收益的需求。柏瑞投信表示，接下來將持續觀察解封之後的全球疫情是否會二次爆發、中美貿易關係再度緊張之後的發展、以及全球經濟復甦的力道強弱，並須留意高收益債市仍有波動風險。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 成立於 2008 年 8 月，為境內成立最早的高收益債券基金，經過金融海嘯等多個重大風險事件的考驗，持續獲得投資人的青睞，和 Lipper、《指標》和《亞洲資產管理》雜誌等多項國際大獎 ** 的肯定，截至 4 月底的基金規模為新台幣 266 億元，為境內規模最大的高收益債基金 (扣除 ETF)***。

本基金的投組配置以美國高收益公司債為主，搭配新興市場高收益公司債及主權債。現階段考量目前相對利差，已開發高收益公司債將以 B 等級債券為主；新興市場企業債以 BB 等級為主，新興市場主權債則是以較高的收益性與利差收斂的空間為 2 大主要選券原則。

* 全球高收益以彭博巴克萊全球高收益債券指數為計算參考基準。** 資料來源：理柏，《Lipper 台灣基金獎》「環球高收益債券 (當地貨幣) 類別)- 三年期、五年期」，2020/4。指標雜誌，「全球高收益固定收益 - 同級最佳」，2020/1。亞洲資產管理雜誌，「美國高收益 - 3 年期」，2020/1。 *** 資料來源：投信投顧公會，境內高收益債券基金，2020/4。

全球高收益債殖利率仍具投資吸引力 (非基金報酬)

資料來源：Bloomberg，全球高收益以彭博巴克萊全球高收益債券指數為計算參考基準，統計至 2020/5/14。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109128)