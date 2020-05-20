接掌台灣金聯董座 施俊吉：會用成績證明

前行政院副院長施俊吉今 (20) 日正式接任台灣金聯董事長，對於外界好奇為何由他掌舵台灣金聯，他回應，所有的理由「一向不寫在起點，只寫在終點」，強調自己會用好成績證明接掌台灣金聯的原因。

施俊吉曾在 2006 年民進黨執政時出任金管會主委，2016 年綠營重返執政後，施再度被委以重任接掌證交所，並一路獲拔擢高升擔任副閣揆，受執政黨器重程度不言自明。

台灣金聯 2018 年 12 月在前勞動部長林美珠倉促請辭董事長後，董座職務一直由總經理郭文進暫代，董座懸缺長達一年半之久，日前行政院核定由綠營倚重的財經大將、前行政院副院長施俊吉接掌，引發外界酬庸議論之說。

面對外界對於其掌舵台灣金聯的議論，施俊吉致詞時坦言，「無法回答外界的垂詢」，並強調自己在經過證交所董座、行政院副院長等職務歷練後，都是在卸下職務後才知道自己擔任的職位的理由。

施俊吉說，當年離開證交所後，才有辦法回答外界，自己是因為股市需要上萬點，交易量需要提升，因此才去證交所；卸下副閣揆後才知道是因為美中貿易戰、台灣需要安穩的經濟環境，才會離開證交所到行政院。

施俊吉強調，自己將在台灣金聯任內繳出亮眼成績單，到時候就能回答外界為何擔任台灣金聯董座的質疑。

台灣金聯今天召開臨時董事會，推派選任合庫銀法人代表董事施俊吉擔任董事長，會後隨即與代理董事長郭文進舉行交接，正式走馬上任。