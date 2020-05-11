5G、資安需求增 電腦及資訊服務業Q1營業額創歷年同期新高

經濟部統計處今 (11) 日公布第 1 季電腦及資訊服務業營業額統計分析，受惠近年企業軟硬體升級、5G、資安、購物平台促銷活動激勵，第 1 季營業額達 908 億元、年增 7.3%，創下歷年同期新高，但專業技術服務業則受疫情影響，營業額較往年衰退。

經濟部表示，電腦程式設計業營業額達 692 億元、年增 10.1%，創歷年同季新高，主因企業用戶電腦軟硬體、5G 通訊技術及網路資安等多元整合服務增加，加以網路數據交換應用需求成長，而資訊服務業雖受疫情干擾部分經濟活動，但在購物平台推廣下，抵消部分減幅，營業額也達 216 億元，僅年減 0.7%。

專業技術服務業方面，經濟部指出，攝影業因基期較高，加上海報及相片影像輸出減少，營業額年減 12.7%，廣告及市場研究業也因疫情蔓延，客戶降低廣告投放量，營業額年減 8.2%，僅管理顧問業營業額年增 1.1%，達 183 億元，整體第 1 季專業技術服務業營業額 691 億元，年減 5%。

另外，租賃業第 1 季營業額達 353 億元、年增 7.5%，是歷年單季次高，其中運輸工具租賃業，因企業長租業務穩定成長，營業額達 241 億元、年增 16.2%，也創歷年單季新高，其他機械設備租賃業、個人及家庭用品租賃業則接受疫情影響，市場需求降低，導致營業額分別年減 8.2%、4.4%。