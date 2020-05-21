台灣經貿解封再緩緩 陳時中：外籍人士入台個案處理

疫情指揮中心今 (21) 日宣布，我國新增 1 例新冠肺炎境外移入病例，讓連續 13 天零確診止步，針對經貿解封議題，指揮官陳時中強調不能太慢，但國際疫情尚待觀察，外籍人士入境會先用個案處理，通案原則等疫情緩和再公布。

指揮中心昨天宣布將放寬商務人士來台規定，居家檢疫期擬縮短至 5-10 天，並自費篩檢。外界關注台灣何時能解封經貿，陳時中回應，目前正在研擬商務人士來台或「安全泡泡」區域旅行構想，但因為資訊透明程度不一，很少地方可以制定單純的判斷通則。

陳時中說明，部分疫情控制較佳的國家像是紐西蘭，前 14 天確診 15 例、前 7 天 6 例，數據正確性值得信賴，可望列首波合作開放；越南在國家封鎖、國民配合程度上，防疫也做得不錯，但確診數仍稍微偏高，而有些國家的資訊透明度仍持保留態度。

陳時中強調，經貿解封腳步不能太慢，會持續監測相關情況，達到一定標準就會來公布通用做法，而外籍人士若要入境台灣，會先用個案處理。

針對今天新增的個案 (案 441)，陳時中指出，是一名 30 多歲男性，今年 1 月前往墨西哥工作，從 4 月底開始，陸續出現發燒、咳嗽及腹瀉等症狀，昨天入境台灣時便主動告知，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，今日確診，目前住院隔離治療中。

陳時中表示，案 441 搭機返國時全程佩戴口罩並有適當防護，未與國內親友接觸，因此暫無匡列接觸者，雖然今天新增 1 例境外移入，但已在機場攔截，連續 39 天無本土病例，社區仍安全無虞，無須增加額外的防疫作為，持續朝開放的路前進。