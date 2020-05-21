加拿大4月CPI衰退0.2% 創2009年來首次通膨負成長

加拿大統計局於週三 (20 日) 公佈 4 月份消費者物價指數 (CPI) 年增率，報 -0.2%，較 3 月份的 0.9% 衰退，且衰退幅度大於市場預估值 -0.1%。4 月份 CPI 指數月增率則報 -0.7%，創下自 2008 年以來最大的單月跌幅。

加拿大消費者物價指數年增率 (圖：Bloomberg)

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對加拿大經濟造成重創，並導致物價指數陷入衰退，且創下自 2009 年以來首次的通膨負成長，能源價格的下跌為拖累通膨增長率的主要因素。

各國政府為了防止疫情擴大，採取旅遊禁令及封鎖防疫等措施，造成旅遊需求下降、企業及工廠被迫關閉、以及生產供應鏈中斷，導致全球石油需求量萎縮、以及國際油價的重挫。

根據加拿大統計局所公佈的物價指數細項顯示，4 月份汽油價格大幅下跌了 39.3%，創下史上最大的衰退幅度。能源價格則下滑了 23.7%。

加拿大帝國商業銀行經濟學家 Royce Mendes 表示，即使在政府逐步解除封鎖、企業恢復正常營業之後，經濟復甦的力道仍將呈現疲軟的態勢，進而將導致通膨增長持續不振。為了疏緩通縮的壓力，預期加拿大政府將會採取更多的寬鬆政策。

扣除能源等價格波動性較大商品的核心 CPI 指數，於 4 月份增長 1.8%，增長幅度低於 3 月份的 1.83%，且創下自 2019 年 1 月以來最低紀錄。

雖然消費者減少對於交通運輸、旅遊住宿、服飾及教育等的花費，但卻增加對於食物及居家清潔用品的消費，促使衛生紙等清潔用品的價格呈上升趨勢。此外，肉品製造供應鏈的中斷，亦造成牛肉及豬肉的價格上升。

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