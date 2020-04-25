美國肉品廠停工燒向巴西、加拿大 全球供給恐現缺口 牛豬價格飆漲

美國農業部檢查人員確診數增加，成為美國愈來愈多肉品工廠停工的導火線，如今同在美洲的巴西、加拿大也被迫關閉廠房，全球肉品供應鏈大亂之下，供應缺口似乎一觸即發，牛肉和豬肉批發價格大漲。

全美幾乎三分之一豬肉產能已經停擺，一家大型禽肉工廠週五 (24 日) 停工。專家警告，不出幾個禮拜，美國國內就會面臨供給短缺的問題。

而在巴西這個全球最大雞肉和牛肉出口國，全球最大肉品商 JBS 位於南里約格蘭德 (Rio Grande do Sul) 的一個家禽工廠遭地方政府勒令停工，因為該廠有 36 名工人對病毒檢測呈現陽性反應，這是巴西首度有肉品業者大停工。此外，加拿大幾個重要的肉品工廠也關閉。

美國、巴西和加拿大的肉品供應，合計占全球肉品貿易約 65%。

Global AgriTrends 董事長 Brett Stuart 說：「這是前所未見的情況，是個雙輸的局面，生產商冒著失去一切的風險，消費者也將面臨價格飛漲。餐廳業者可能在一周後就沒辦法買到新鮮的牛絞肉。」

美國牛肉批發價格本週刷新歷史紀錄，豬肉批發價格飆漲 29%，是 2012 年以來最大週漲幅。

美國牛肉和豬肉批發價格。(來源: Bloomberg)

泰森食品 (TSN-US)、JBS 和 Smithfield 都警告，消費者很快就會發現雜貨店貨架上的肉品漲價了。

短短幾個禮拜間，美國停工的肉品工廠數快速增加。世界最大豬肉生產商 Smithfield Foods 週五 (24 日) 表示，將關閉位於伊利諾州的一處工廠。不到一小時前，Hormel Foods 宣布兩處位於明尼蘇達州的火雞肉工廠將暫停作業。

雖然美洲還有數百家工廠還在運作，但供給受到愈來愈多干擾，讓人開始擔心全球肉品供給可能短缺。不過目前占全球肉品 20% 出口的歐盟市場，尚未出現大規模停工。

肉品供給為何緊繃？

負責食品安的美國農業部雇員，最近有 100 多人的病毒檢測呈現陽性，具說至少兩人死亡。由於檢查人員往來各地工廠，如果把感染源帶到尚未受影響的工廠，會有更多工廠關閉。

早在這些肉品工廠停工之前，全球肉品供應就處於緊張狀態。受非洲豬瘟影響，中國已經銷毀數百萬頭豬，而且由於新冠肺炎疫情爆發世界各地餐廳被迫關閉，一些肉品公司之前已經展開減產，抑制整體供給量。

目前美國存放在冷藏設備中的肉品大約可滿足兩個禮拜的供給量，然而大多數工廠停工後至少 14 天才能恢復，導致供給吃緊。

美國肉品工廠停工情況。(來源: Bloomberg)

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