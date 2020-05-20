〈小英新產業政策〉AI趨勢凸顯邊緣運算需求強 鴻海、研華大廠布局效益漸顯

總統蔡英文就職典禮演講提到，將全力促進物聯網和人工智慧，有助推動智慧場域應用加速落地，其中邊緣運算受惠趨勢帶動，將迎來爆發性需求，鴻海 (2317-TW)、研華 (2495-TW)、研揚(6579-TW) 與振樺電(8114-TW) 等工業電腦廠商，可望隨著終端應用加速佈建而受惠。

物聯網在產業發展中扮演關鍵角色，隨著產業進入垂直場域，將走向分散、彈性化的運算架構，也將帶動運算架構去中心化，搭載人工智能的邊緣運算需求將百花齊放。

國內多家大廠早已積極布局，鴻海日前才宣布，聯手影像應用 SoC 方案供應商 Socionext、AI 晶片設計商 Hailo，打造最新一代 AI 智慧系統解決方案，發展智慧城市、智慧醫療、智慧製造與工業互聯網等趨勢應用。

鴻海看好，在產業 AI 解決方案應用上，有非常大的發展潛力，如醫療產業中的腫瘤偵測、血球檢測，或是智慧城市中的機器人、無人搬運車導航等。

工業龍頭研華長期以來積極布局 AI 邊緣運算，上周也發表最新 AI 邊緣運算軟硬體整合方案以及 DeviceOn 維運管理服務，此外，也與英特爾深度合作，開發人工邊緣智慧相關產品和相關事業的佈局，加速應用於視覺領域的邊緣推理計算，同樣鎖定 AGV、瑕疵檢測、醫療診斷、智慧零售等領域。

其餘工業電腦業者，也相繼搶進物聯網市場，研揚攜手光研智能，打造智慧城市解決方案，並拿下桃園青埔高鐵特區智慧路燈及智慧園區建置計畫，目標一年內將青埔特區將打造成台灣 IoT 物聯網智慧城市示範試驗區。

振樺電則攜手中國聯想，在香港成立合資公司，主攻全球 500 強零售及服務場景的線上、線下整合應用方案等服務業物聯網商機。