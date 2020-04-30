7奈米產品定案 世芯-KY Q2獲利可望續創高

ASIC 廠世芯 - KY(3661-TW) 今 (30) 日舉辦法說會，展望第 2 季，受惠客戶 7 奈米產品進入設計定案 (Tape out)，NRE(委託設計) 業績將較上季成長，量產業績則因客戶拉貨力道趨緩，業績估修正，法人估，世芯第 2 季營收可望持平上季或小幅成長，產品組合優化下，毛利率、營益率均可上揚，推升獲利持續創新高。

世芯指出，今年營收成長動能主要來自中國的兩大客戶，第 1 季受惠客戶 16 奈米 CPU 量產動能延續，營收較上季成長，創兩年半新高，第 2 季因客戶拉貨力道趨緩，量產業績估較上季減少。

NRE 方面，世芯表示，由於客戶 7 奈米進度較預期快，第 2 季將有多個產品設計定案，有助 NRE 業績走揚，營收估持平上季或小幅成長。

此外，由於 NRE 屬一次性認列，毛利率優於公司平均，法人估，世芯雙率將優於上季，挑戰三率三升，獲利則可望續創新高。

展望後市，世芯認為，除中系客戶訂單能見度高，包括北美、中東、日本客戶需求也強勁，其中，北美客戶已預計採用世芯 7 奈米、6 奈米，甚至 5 奈米解決方案，惟目前受疫情干擾，進度稍微放緩。

對於 7 奈米產能滿載，世芯表示，儘管目前產能無法滿足客戶，但看好公司在 AI、HPC(高效能運算) 領域具優勢，未來有機會取得較穩定的產能。

世芯也因應設計人力吃緊，將持續擴編設計團隊，預計明年下半年後，設計產能會比現在多 3 至 4 成。