〈金管會主委交接〉黃天牧任主委當仁不讓 訂四不精神、四大目標

金管會今 (20) 日舉行新舊任主委交接典禮，黃天牧擔任副主委 7 年，今天終於扶正，對於升任金管會主委，他認為，金融監理應該有「四不精神」，並訂下「金融強韌」等四大目標，黃天牧表示，承擔金管會主委的重任，將追隨美國甘迺迪總統著作「當仁不讓」的精神迎接挑戰。

黃天牧表示，顧立雄任主委兩年多來，帶領金管會全體同仁在促進優質公司治理、發展金融科技、強化金融消費者保護及穩定金融市場等政策都有重大貢獻，因此對顧主委任內推動的金融政策，均將繼續貫徹執行。

黃天牧說，顧主委為金管會主委這個職位，樹立了新的典範、立下高的標竿，對繼任者而言是相當有挑戰性。

對於接任金管會主委，黃天牧表示，金融監理應該超然獨立、公平、公正，就如同 1930 年代大公報總編輯張季鸞的辦報信念，「不黨、不賣、不私、不盲」四不精神，他將把此奉為金融監理座右銘，未來所有金融監理政策均將以國家利益為依歸。

黃天牧進一步指出，金融業的營運資金來自社會大眾，應誠信經營，善盡公益及社會關懷，並充分支持產業發展。由於正值疫情，黃天牧特別呼籲到場的金融業「能同舟共濟，積極配合政府各項紓困及振興措施，協助經濟儘速恢復榮景，進而帶動金融成長。黃天牧並訂下金融應具備「金融強韌、充滿創新、發展永續及落實普惠金融」等四項目標。

強化金融韌性部分，他表示，要確保金融業的資本適足及業務財務健全經營，落實誠信的經營文化，並透過完善風險管理措施，提升金融體系韌性。

推動創新金融方面，數位經濟時代來臨，金融創新是維持金融競爭力的關鍵，金融科技發展將秉持「鼓勵創新與預防風險」衡平原則，推動負責任創新，提升金融產業新價值。

第三，發展永續金融，黃天牧表示，因應推動永續發展的國際趨勢，金融業應善盡社會責任，促進環境永續平衡，發展綠色金融，致力創造經濟、環境、社會三贏。

黃天牧表示，落實普惠金融方面，金融服務應能滿足各類型企業與民眾的不同需求，提供多元化金融商品，達到便利性與普及性。

至於如何有效達成此四大監理目標，黃天牧說，他從日常的監理工作中得出幾點看法，首先，有關金融監理政策的規劃與執行，除了短期的監理需求與目標外，更應有長期的規劃及遠見；同理，金融業的經營亦是如此。

第二，金融業的監理規範應接軌國際，導入過程中，將妥善考量國內產業發展現況，循序漸進。第三，金融監理應符合比例原則，考量不同金融機構、商品及服務的風險特性，權衡適當的監理強度及管制手段。

最後，黃天牧表示，承擔金管會主委的重任，將追隨美國甘迺迪總統著作「當仁不讓」(Profiles in Courage) 一書所展現的勇氣及無私無畏的精神，以專業、智慧及毅力，堅定帶領同仁迎接未來的挑戰。

