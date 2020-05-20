〈520就職〉國發會依循六大產業 6月底前提四年計畫

國發會主委龔明鑫今 (20) 日表示，國發會是扮演經建計劃的重要角色，展望未來，將運用過去推動 5+2 產業、亞洲矽谷經驗，配合總統提出的六大核心戰略產業計畫，尋找下一階段產業成長動能，預計在 6 月底、7 月初提出未來四年國發經建計劃。

龔明鑫表示，總統提出的六大核心戰略產業是 5+2 產業升級版，在美中貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊下，全球出現科技戰、經濟戰，也導致國際分工出現結構性改變，但台灣因提前推動投資台灣三大方案，減緩經濟衝擊。

龔明鑫進一步指出，在全球貿易爭端下，各國開始調整全球產線布局，以台商為例，將高階筆電、伺服器、自行車移回台灣，預期全球產業將出現五大趨勢，包含工業 4.0 的零接觸經濟、國際分工型態更明確、產業鏈重組、國家角色強化、全球貿易爭端不斷等。

展望未來，龔明鑫表示，國發會將尋找下一階段產業成長動能，目前包含半導體、資通訊產業、綠能等都是明確方向，其他則陸續研擬中，也將持續推動亞洲矽谷計畫，並與跨部會合作，像是與經濟部擴大推動大 A + 計畫，也向谷歌、微軟等國際企業招手，加碼投資台灣。

龔明鑫表示，國發會提出未來四年經建計劃外，也須扮演跨部會整合的重要角色，達成總統施政方向，完成行政院長交付的任務。

展望今年，龔明鑫指出，台灣在防疫上成果全球有目共睹，根據主計總處預期，台灣今年 GDP 可望保 1，雖然短期全球疫情尚未明顯降溫，但國內內需市場也可望支撐經濟，國發會也將提升公共建設達成率，並預期今年台商回台將有 3000 多億元落實。

至於即將上路的振興措施是否將由國發會接手操刀，龔明鑫表示，台灣從防疫開始就是一級開設，跳脫部會層級直接拉升至行政院層級，因此振興仍會由行政院主導，國發會則會從旁協助。