〈金管會主委交接〉顧立雄卸任細數政績 談從路人甲到金融人

金管會今 (20) 日舉行新卸任主委交接典禮，前主委顧立雄致詞時細數其任內政績，並表示，「在當時被稱為路人甲一定是對的，但經過 2 年 8 個月，希望大家肯定我是金融人。」

顧立雄表示，自 2017 年 9 月 8 日接任金管會主委職務以來，期望在歷任主委奠定的基礎上，引領我國金融業發揮正向功能，提升金融產業競爭力；並積極配合政府施政，引導資金投入重點產業，協助經濟發展。

顧立雄表示，今天卸任還是要細數一下「政績」，在金管會及周邊單位同仁共同努力下，大家一起推動許多重要的金融措施。

公司治理方面，公布新版公司治理藍圖 (2018~2020)」，推動上市櫃公司設置審計委員會、獨立董事及公司治理人員；同時，加強吹哨者保護、建置資安專責制度、推動產金分離、金金分離及提高自然人董事比率、健全股東會委託書制度、促進金控公司及銀行大股東股權結構透明化、揭露英文資訊等，以深化公司治理；更編製公司治理指數及永續指數，以鼓勵市場資金投入於國內重視誠信及永續發展之企業。

在金融科技創新方面，建立金融科技創新實驗及業務試辦雙軌並行機制、建置金融科技創新園區、開放 3 家純網路銀行、推動「開放銀行」服務、舉辦台北金融科技展等，不僅促進金融業與金融科技業者相互合作，也向國際展示臺灣金融科技發展成果。

在金融消費者保護方面，實施公平待客原則評核作業等多項措施，以消費者為中心，強化消費者權益的保護與需求之滿足，落實普惠金融。

在金融市場的重要方面，除了修正銀行法、證交法及保險法等外，也推動財富管理新方案、全民退休金自主投資實驗平台、逐筆交易、健全保險業財務結構等，強化金融業的體質與競爭力，並提升市場之運作效率。

在國際監理交流方面，已與波蘭、菲律賓、美國、越南、瑞士、法國等金融監理機關簽署金融監理合作協議，金管會會並獲選擔任國際保險監理官協會 (IAIS) 施行及評估委員會 (IAC) 副主席職務、審計監理機關國際論壇 (IFIAR) 之理事、加入「全球金融創新聯盟」(GFIN)，更獲頒國際財經專業雜誌《亞洲風險》「第 20 屆亞洲風險獎 (Asia Risk Awards)」的「最佳主管機關獎」等，顯見近年金管會積極參與國際交流，貢獻我國監理經驗，確實增加國際監理合作機會，也表示我國強化金融業相關風險管理的成果，獲得國際間認同及肯定。