〈520就職〉吳政忠新任科技部長提六大方向 將加強跨部會合作、科研人才培育

科技部今 (20) 日舉辦科技部長卸新任部長交接典禮，科技部長陳良基將印信交與新任部長吳政忠，並由行政院政務委員張景森監交。吳政忠表示，未來將持續朝 6 大方向發展，加強與跨部會合作，並在既有基礎下持續培養科研人才。

吳政忠表示，人生的劇本只能全力以赴，三年前陳良基上任時擔任監交人，三年後由他接下部長職位，未來將延續陳良基打下的基礎，持續擘劃國家科技發展、基礎研究、科學園區、創新創業。

吳政忠進一步指出，2030 年科技願景將朝創新、包容、永續發展，以因應高齡少子化、環境變遷、能源不足問題，不只經濟產業，社會、環境、政治都必須一起考量。

展望未來，吳政忠表示，台灣科技預算相較其他國家仍低，將攜手跨部合作，推動產業創新、數位創新國家，並朝 6 大方向發展，分別是台灣生技醫療產業、半導體智慧國家、產業數位轉型、高世代網路、衛星科技、資通安全等。

陳良基表示，今日懷著歡欣鼓舞的心情回來，3 年前從吳政忠手中接下印信，三年來也完成當時訂下深耕基礎研究、推動創新創業技術、培育科研人才等三大目標，感謝科技部夥伴一起努力。

陳良基也恭喜新任部長吳政忠，並指出他曾擔任國科會副主委，10 多年來擘劃我國科技政策，也是近年 5+2 產業、智慧國家規劃最大推手，綠能科技、生技科技也在他的督導下持續前進。

張景森表示，感謝陳良基三年多辛勞貢獻，在院會開會時總能將複雜的科技知識，讓不是專業知識的其他委員了解，相信未來陳良基將與科技發展史連結在一起，期間也推動修正科技基本法、發展 AI、太空產業，創新創業基地等，而相信未來科技發展將由吳政忠繼續推動。