因應中華電信漲價成本增 三竹談妥第四家業者降低影響

資訊服務業者三竹資訊 (8284-TW) 大客戶中華電信因內部政策，今年不吸收網外簡訊補貼，成本將轉嫁至三竹，不過，三竹表示，已與 3 家電信業者完成簽約，並談妥第 4 家業者，也積極接洽第 5 家，對營運影響可望逐步降低。

三竹資訊營運涵蓋四大產品，從營收占比來看，簡訊發送 76%、行動看盤軟體 18%、APP 開發 5% 及企業即時通 1%。近來由於新冠肺炎疫情帶動下，營收占比最高的簡訊發送服務，今年首季業績大幅攀升。

三竹去年第 1 季共發送約 3.73 億通簡訊，今年首季適逢新冠肺炎疫情，宅經濟發酵，信用卡消費優惠、刷卡通知、非約定轉帳等業務，都會透過簡訊發送提示訊息，在卡友及會員持續成長下，推升簡訊發送量增，首季簡訊量達 4.25 億通，平均單月發送約 1.41 億通簡訊，年增幅達 13.9%。

不過，三竹簡訊業務大客戶中華電信 4 月底合約到期後，從 5 月起調整網外簡訊發送價格，成本也因此轉嫁至三竹，第 1 季成本若以新合約網外成本設算，將增加 3544.7 萬元，稅後純益將 2665.6 萬元，毛利率將減少 8.49%，預計影響營運時間約 1 至 3 個月。

三竹表示，目前已與中華電信在內的 3 家電信業者，簽訂新合約，也已談妥第 4 家電信業者，第 5 家電信業者積極接洽中，可望逐步降低對營運的影響。

