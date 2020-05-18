三竹上櫃首日大漲逾5成 蜜月行情甜

資訊服務業者三竹資訊 (8284-TW) 今 (18) 日掛牌上櫃，每股發行價 45 元，雖然近期簡訊業務營業成本增加，但蜜月行情未受影響，早盤一度大漲逾 51%，站上 68 元，盤中維持約 5 成漲幅，蜜月行情甜。

三竹資訊成立於 1991 年，營運涵蓋四大產品，營收占比分別為，簡訊發送 76%、行動看盤軟體 18%、APP 開發 5% 及企業即時通 1%。從去年前 3 季毛利率表現來看，以行動看盤毛利率最高，其次為 APP 開發。

近來受到新冠肺炎疫情影響，營收占比最高的簡訊發送服務，今年首季業績大幅攀升，去年第 1 季共發送約 3.73 億通簡訊，今年首季突破 4 億通大關，達到 4.25 億通，平均單月發送約 1.41 億通簡訊，年增幅達 13.9%。

三竹指出，與公司合作簡訊發送的企業，多半擁有大量卡友或會員，第 1 季適逢新冠肺炎疫情，宅經濟發酵，信用卡消費優惠、刷卡通知、非約定轉帳等業務，都會透過簡訊發送提示訊息。另外，房仲與量販店客戶也有房產資訊或特賣活動資訊，在卡友及會員持續成長下，也推升簡訊發送量增。

不過，三竹簡訊業務大客戶中華電信 4 月底合約到期後，將從 5 月起調整網外簡訊發送價格，第 1 季成本若以新合約網外成本設算，將增加 3544.7 萬元，稅後純益將 2665.6 萬元，毛利率將減少 8.49%。

三竹表示，已完成 3 家電信商簡訊介接合約簽訂，並正積極與另一大型電信商洽談介接中，預計影響營運的可能期間約 1 至 3 個月。